كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| X-Men: Dark Phoenix يعرض في دبي أوبرا
تشهد أوبرا دبي أول عرض سينمائي يوم الجمعة 7 يونيو، حيث تعرض الفصل الأخير من سلسلة X-Men
وخلال مهمة إنقاذ مهددة للحياة في الفضاء، أصيبت جين بقوة كونية حولتها إلى واحدة من أقوى المسوخات على الإطلاق.
وتصارع جين مع هذه القوة غير المستقرة بشكل متزايد وكذلك شياطينها الشخصية، لتصبح خارجة عن السيطرة، وتهدد بتدمير الكوكب، بحسب موقع shortlistdubai.
وسيتم عرض أحدث الأفلام في الساعة 3 مساءً و 8 مساءً ، مع تذاكر تبدأ من 60 درهم للبالغين و 50 درهم للصغار.
للمزيد من المعلومات والحصول على التذاكر: www.dubaiopera.com
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