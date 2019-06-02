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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 2 يونيو 2019

بالصور| نظرة على مطعم Muchachas المكسيكي في دبي

يمكن العثور على مطعم Muchachas المكسيكي في هوليداي إن إكسبريس في الصفا بدي، ويقدم قائمة إفطار محددة مقابل 44 دولار خلال شهر رمضان.

ويشتمل الإفطار على أربع دورات ومشروبات بسعر مناسب، تقدم مع الفواكه الموسمية، والتمور، ورقائق الجوكامول، ورقائق التورتيا.

ويمكن للضيوف اختيار ثلاثة أطباق من الاختيار المقدم للدورة الثانية مثل السلمون والروبيان والكيساديلا، ويدور المساق الثالث حول شطائر التاكو ويمكن للضيوف اختيار ثلاث نكهات من الخمس المتوفرة، بحسب موقع arabnews.

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ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالحلويات والآيس كريم وغيرها من الأطباق الشهية الأخرى.