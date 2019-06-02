الإمارات تشارك في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا ونائبه

شاركت دولة الإمارات في مراسم تنصيب وأداء اليمين الدستورية لفخامة محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ويمي أوسينباجو نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية التي جرت في العاصمة أبوجا بحضور دولي ومحلي واسع.

مثل الدولة في حفل التنصيب، سعادة فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي نقل للرئيس بخاري ونائبه أوسينباجو تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية بدوام التقدم والازدهار.

بدوره، حمل الرئيس بخاري ونائبه أوسينباجو سعادة السفير، تحياتهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

حضر الحفل، خليفة راشد المحرزي، سكرتير ثاني في سفارة الدولة لدى أبوجا.

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