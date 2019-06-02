«البنية التحتية»: إنجاز 3 مبانٍ أمنية في الفجيرة وكلباء

السيد حسن (الفجيرة)

تقوم وزارة تطوير البنيّة التحتية بتنفيذ مشاريع عدة لمقار عدد من المؤسسات الاتحادية في إمارة الفجيرة ومدينة كلباء، والتي ستقدم خدماتها لآلاف المواطنين والمقيمين في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الثلاثة 132 مليون درهم، ومن المقرر تسليمها خلال عامي 2020 و2021.

وقالت المهندسة حليمة الشحي مدير مكتب وزارة تطوير البنية التحتية في الفجيرة: «جارٍ العمل في مشروع مبنى قيادات الأمن الخاصة (الوحدة الثالثة) في منطقة قيراط بالفجيرة، وتبلغ تكلفة المشروع 50 مليون درهم، وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى شهر مايو 20%، ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الثاني من العام 2020». ويتكون المبنى من ثلاثة مبان للإدارة والمؤتمرات وسكن ونادي الضباط ومبنى التدريب، بالإضافة إلى البوابة الرئيسية ومباني الخدمات التي تشمل الغرف والمضخات وخزانات المياه ومولدات الكهرباء.

وأضافت الشحي، أما المشروع الثاني فهو إنجاز مبنى جديد للقيادة العامة لشرطة الفجيرة في منطقة الحيل، وتم تسليم الموقع للمقاول وجاري تسوية وتمهيد الموقع، حيث تم إنجاز 13%، ويستغرق العمل في المشروع 540 يوماً، ومن المتوقع تسليمه في الربع الثاني من العام 2021.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع 70 مليون درهم، ويتم إنجازه على مرحلتين، الأولى وتضم عدداً من المباني، المبنى الرئيس ومبنى الخدمات ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وتضم المرحلة الثانية كافة الخدمات الأخرى ذات الصلة بالمقر من طرق وأعمال خارجية، وربط الشبكات الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وإنارة ومكافحة حرائق. وذكرت مدير مكتب وزارة تطوير البنية التحتية في الفجيرة والمنطقة الشرقية، أن المشروع الثالث الجاري إنجازه في الوقت الحالي، إقامة مركز جديد للدفاع المدني في مدينة كلباء بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون درهم، وذلك خلال مدة زمنية تستغرق 480 يوماً، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 13%، حيث من المتوقع تسليمه في الربع الثاني من العام 2020. والمشروع عبارة عن دور أرضي والمبنى الرئيس، الذي يضم مبنى الدفاع المدني، والآليات، ومبنى ثالثاً للتدريب، ثم مباني الخدمات الأخرى والأعمال الخارجية ومواقف السيارات.