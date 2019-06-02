3 آلاف أسرة تستفيد من «كسوة عيد» «خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) وزعت جمعية الشارقة الخيرية كسوة العيد على مستحقيها من المسجلين في كشوف وسجلات الجمعية على مستوى إدارتها الرئيسية وسائر الإدارات الفرعية بالبطائح والمدام والذيد والبطائح وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي أن معدل الإنفاق على مشروع كسوة العيد بلغ 3 ملايين درهم وبلغت أعداد المستفيدين 3000 أسرة من المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية، مؤكدا أن عمليات التوزيع تمت وفق آلية دقيقة استهدفت فرز الحالات المقيدة بسجلات المساعدات ومن ثم تصنيف كل حالة وفق احتياجاتها لتقديم قيمة المساعدة المناسبة بما يضمن لها وأفرادها الشعور ببهجة وفرحة عيد الفطر كبقية أقرانهم في المجتمع.

وبين أن مشروع الكسوة يعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع، كما يجسد التكافل الاجتماعي في أبهى صوره بين شرائح المعوزين من جانب والمحسنين أصحاب القلوب الرحيمة من جانب آخر.

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