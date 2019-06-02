سالم القاسمي: الاهتمام بالتعليم أهم استراتيجيات الحكومة

دبي (وام) أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالتعليم وبالمؤسسات التعليمية المختلفة يعد من أهم الاستراتيجيات التي تعتمدها الحكومة في إعداد قادة المستقبل من أبناء الوطن وتمكينهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لخدمة وطنهم.

جاء ذلك خلال حضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي حفل تخريج طلبة الثانوية العامة بمدرسة دبي إنترناشيونال أكاديمي -تلال الإمارات- الذي أقيم على مسرح الجامعة الأميركية في دبي.

وهنأ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الخريجين وحثهم على مواصلة تحصيلهم الدراسي للحصول على أعلى الدرجات العلمية بما يخدم حياتهم العملية والمجتمعية وللمساهمة في مسيرة التنمية في دولة الإمارات والمشاركة في بناء مجتمع المعرفة القائم على العلم والابتكار والتميز.

وفي نهاية الحفل كرم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي الطلبة المتفوقين وسلمهم شهادات التخرج.

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