خليفة الإنسانية وتعاونية الاتحاد تدعمان مبادرة الأسر في «إفطار الصائم»

أبوظبي (وام) وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتعاونية الاتحاد، مذكرة تفاهم تقضي بمشاركة تعاونية الاتحاد في دعم مبادرة «الأسر المواطنة» التي تتعاون معها المؤسسة في تنفيذ «مشروع إفطار صائم»، والذي يستهدف 951 ألف شخص بالتعاون مع 317 أسرة مواطنة في 102 نقطة توزيع منتشرة في كافة أنحاء الدولة.

وقع الاتفاقية عن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المهندس سلطان حسن الغفيلي المدير التنفيذي للمشاريع الهندسية، وعن تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق، بحضور الآنسة هدى سالم مدير قسم الاتصال وخدمة المجتمع.

وأكد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن المؤسسات الوطنية تتسابق للتجاوب مع دعوة القيادة الرشيدة بتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي، وتعمل وفق الخطة الاستراتيجية لسياسة الحكومة لإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، إيماناً منها بأن التنمية البشرية هي عملية دعم وتطوير قدرات وخبرات الأفراد، ليصل الإنسان بمجهوده إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل.

ومن جانبه قال الدكتور سهيل البستكي إن دعم تعاونية الاتحاد لمبادرة الأسر المواطنة سيسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، لدعم الأسر المواطنة وتشجيعها على العمل وزيادة موارد الدخل، موضحاً أن دعم المبادرة التي تنفذ مشروع إفطار صائم يبرز قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك وفي عام التسامح، والحب والترابط والتلاحم.

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