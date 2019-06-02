«الأوقاف وشؤون القصّر» تتكفّل بإفطار 2000 كادر طبي ومهني مناوب

دبي(الاتحاد) تتكفل «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر» بدبي بتوفير 2000 وجبة إفطار للكوادر الطبية والمهنية طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مستشفى الأمل بدبي، تكريماً من المؤسسة لجهود هذه الفئة الساهرة على صحة المرضى طوال أيام الشهر الفضيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المبادرات المتنوعة التي تطبقها المؤسسة في شهر رمضان المبارك، بالتعاون بين مختلف إدارتها الداخلية، وبالشراكة مع مؤسسات ريادية في مجال العمل الخيري والإنساني والاجتماعي على مستوى إمارة دبي والدولة، من أجل الوصول إلى شرائح مجتمعية جديدة خلال الشهر الفضيل، وتقديم تبرعات ومساهمات وفعاليات تغطي قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية، والعمل الخيري. وتقدم المؤسسة بالتعاون مع إدارة «مستشفى الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان والاستشارات النفسية» وبمعدل 70 وجبة إفطار يومياً وعلى مدى 28 يوماً في الشهر الفضيل، وجبات الإفطار للكوادر الطبية والمهنية ومختصي الرعاية الصحية من المناوبين خلال وردياتهم.

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