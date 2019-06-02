دبي (وام) أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع بلدية دبا الفجيرة مبادرة زراعة شتلات القرم بعدد 2500 شتلة في الساحل الشرقي بمنطقة (البدية) بهدف تأهيل المناطق الساحلية والبحرية ورفع كفاءة الموائل وزيادة رقعة المساحات الخضراء وإثراء التنوع الأحيائي بالمنطقة.

وخلال فعاليات الإطلاق، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن المبادرة تأتي في إطار تحقيق أهداف وزارة التغير المناخي الاستراتيجية 2017-2021 المتمثلة في تحقيق استدامة النظم الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تداعيات التغير المناخي، حيث ستسهم المبادرة في توفير ملاذ آمن للتنوع الأحيائي المميز في الدولة، وتقليل نسب الغازات الدفيئة في الهواء من خلال امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف معالي الدكتور الزيودي أن لأشجار القرم أهمية كبيرة كونها تخلق نظاماً إيكولوجياً متكاملاً للمنطقة المستهدفة من خلال توفير حاضنة وموئل طبيعي للعديد من الأنواع البحرية، وتحافظ على التوازن البيئي وحماية الكائنات من خطر الانقراض، وتلعب دوراً فعالاً في خفض مسببات التغير المناخي، من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتسهم في التقليل من آثار الكوارث الطبيعية البحرية، وتحمي السواحل من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية، إضافة إلى منح زائري المحميات والمناطق التي تتواجد فيها فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التغير المناخي» وبلدية دبا تطلقان مبادرة لزراعة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.