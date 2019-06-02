«الأرصاد»: 21 يونيو أطول نهار بالسنة وارتفاع الحرارة 3 درجات عن مايو

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي على الشمال والشرق، مصحوباً بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بالمناطق الداخلية بين 42 درجة إلى 48 درجة مئوية، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ورطباً نسبياً على بعض المناطق الساحلية ليلاً وفي الصباح الباكر، والبحر خفيف الموج إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأكد تقرير المركز الوطني للأرصاد، حول اللمحة التاريخية لـ«شهر يونيو» أن الدولة تشهد أطول نهار في السنة، خلال الشهر الجاري، وتحديداً في يوم 21 يونيو، حيث تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالًا)، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

كما يتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر. وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر وقد يتخللها سقوط أمطار.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة الرطوبة تقل في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

وفي ما يتعلق بالإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية لحالة الطقس لهذا الشهر من السنة، بالنسبة إلى درجــــات الحرارة، فإن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 33.0 و35.1 درجة مئوية، بينما متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و42.2 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و 28.8 درجة مئوية، وكانت أعلى درجة حرارة عظمى سجلت بلغت 52 درجة مئوية في الياسات سنة 2010، بينما سجلت أقل درجة حرارة على ركنه سنة 2004 وبلغت 14.1 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الريـــــــاح فإن متوسط سرعة الرياح 13 كم/‏‏‏ساعة.

وفي ما يتعلق بالـرطـوبــــــة، فإن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 42%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% إلى 27%، وبالنسبة إلى الضبـــــــاب كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية.