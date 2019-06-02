حملات توعوية ضد «سرقات الحقائب النسائية» بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة حملاتها التوعوية، من خلال حملتين حول المحفظة الشخصية للرجال وحقيبة اليد النسائية وتحت شعار «احذر.. تأمن».

وأكدت القيادة أن حملتها التوعوية حول الحقيبة النسائية اليدوية تأتي لإرشاد أفراد الجمهور بصفة عامة والعنصر النسائي بصفة خاصة حول كيفية الحفاظ على الحقائب اليدوية ومحتوياتها من المبالغ المالية والهواتف المتحركة والمقتنيات الثمينة أثناء التسوق في المراكز التجارية أو أداء الصلاة في المساجد بصورة عامة.

وأشارت إلى أنه في الغالب يعتقد اللص أن الحقيبة النسائية تحتوي على أشياء أساسية وضرورية وبالتالي يركز على سرقتها، وعليه تنصح الشرطة وتوعي بعدم تركها داخل السيارة أو مع الخادمة، أو على الطاولة أثناء التسوق في المحال أو وضعها في سلة عربات التسوق، لكي لا تكون عرضة للاستهداف من قبل ضعاف النفوس.

ودعا منظمو الحملة النساء لعدم وضع الأشياء الثمينة في الحقائب وألا تترك بعيداً عن النظر، وكذلك عدم ترك الحقيبة في أيادي الأطفال الصغار، كونهم غير قادرين على حمايتها من السرقة وحيل اللصوص، وكذلك عدم وضع الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية فيها.

وأضافت الشرطة أنها تواصل أيضاً حملاتها «احذر... تأمن» والخاصة بالمحفظة الشخصية، بعدم ترك مبالغ كبيرة بها وكذلك الأرقام السرية الشخصية لبطاقات الائتمان، والصور الشخصية كذلك، مع ضرورة وضع عنوان يستدل به على صاحبها في حال العثور عليها لاحقاً. وناشدت القيادة أصحاب المحال التجارية الكبيرة بضرورة تعيين حراس متمرسين ولديهم خبرة في الحراسة وضرورة وضع كاميرات للمراقبة في كافة الممرات والطوابق للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمترددين عليهم، مؤكدة على أهمية دور الجمهور في المساعدة على التقليل من وقوع مثل هذه الجرائم الفردية وذلك من خلال زيادة توعيتهم وأخذ الحيطة والحذر وعدم استهانتهم وإهمالهم في حفظ مقتنياتهم الخاصة، لكي لا يكونوا مستهدفين من ضعاف النفوس.

وطالبت الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أية تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية من خلال الاتصال الآمن بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عبر الهاتف رقم 999 للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة و901 للحوادث البسيطة والحالات غير الطارئة أو عبر خدمة نجيد على الرقم المجاني 800151 أو عبر الرسائل النصية القصيرة sms على رقم 7999.