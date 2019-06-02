مشاركة ناجحة للإمارات في «موئل» الأمم المتحدة بنيروبي

أبوظبي (وام)

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافها المركزية التي سعت إليها من خلال مشاركتها في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي ما بين 27-30 مايو الماضي والتي شاركت فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتبارها أعلى هيئة عالمية تعنى بصنع القرارات المتعلقة بالتحضر المستدام.

وقدم الوفد الإماراتي الذي ترأسه محمد الخضر المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات الأولويات الـ12 للتنمية الحضرية المستدامة في المدن العربية والتي حددتها مخرجات الملتقى العربي الأول للتنمية الذي عقد في أبوظبي وصنفت هذه الأولويات في ثلاث فئات تتوافق مع المحاور الأربعة للتنمية الحضرية المستدامة «الاقتصاد والبيئة والمجتمع والثقافة» والتي ستشكل المنطلقات الأساسية لجلسات المنتدى الحضري العالمي العاشر الذي ستحتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2020.

وقال الخضر «وفرت لنا مشاركتنا في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة فرصاً وتجارب فريدة ستساعدنا في تطوير أجندتنا للمنتدى الحضري العالمي العاشر الذي سعينا إلى عرض أهدافه وإبرازه ليشكل منصة مفتوحة للشراكات والمبادرات العالمية الجديدة».

وأضاف أن الوفد الإماراتي تمكن من تقديم صورة حضارية وعصرية لاستراتيجية الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأفكار التي طرحها نخبة من قادة الرأي والكفاءات الإماراتية التي شاركت في أعمال الجمعية وتلخصت تلك الأفكار في إيماننا بفعالية العمل الجماعي والتفكير المرن والمنفتح على الآخرين وهو تماماً ما أظهرناه في جلسات الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية الذي احتضنته أبوظبي في مارس الماضي.

وشهدت أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة مجموعة من النشاطات المتعلقة بالمنتدى الحضري العالمي العاشر من بينها حفل استقبال للسفراء ولكبار الشخصيات في الأمم المتحدة.