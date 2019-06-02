احتراق يخت بحري خاص بمنطقة اللية في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة) تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق شب في يخت بحري خاص، بمنطقة اللية بالمدينة، دون إصابات بشرية.

وتلقت غرفة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بلاغاً مساء أمس الأول، بوقوع الحادث، حيث انتقلت دوريات الدفاع المدني من سمنان والإدارة، وتعاملت مع الحادث حيث سيطرت على الحريق الذي أتى على اليخت بصورة كاملة، ومنعت انتشار النيران ليخوت أخرى ترسو بجانبه في المنطقة.

وفور الانتهاء من عملية إخماد النيران والتبريد، تم تسليم الموقع للمختبر الجنائي بشرطة الشارقة للتعرف على الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران فيه.

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