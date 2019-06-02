اعتماد ميثاق للمسرعات المؤسسية بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي ملتقى القيادة الثاني لعام 2019 بعنوان «إسعاد العاملين والمتعاملين» في نادي ضباط القوات المسلحة.

وأكد معاليه، أهمية تعزيز مفهوم وقيم السعادة، وإطلاق المبادرات المحفزة والمشاريع والأنشطة الإيجابية، لتكون غاية وبرامج هادفة ضمن رؤية مستمرة للارتقاء بمسيرة العمل المؤسسي، بما ينعكس على تطوير العمل الشرطي الحديث.

واستعرض اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، الجهود والإنجازات والمحاور والثقافة المؤسسية لإسعاد العاملين والمتعاملين، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على إيجاد بيئة عمل تعزز الإنتاجية والطاقة الإيجابية لنشر السعادة بين العاملين وإسعاد المتعاملين، وذلك بحضور عدد كبير من الضباط والمنتسبين.

وتم خلال الملتقى اعتماد ميثاق الدعم القيادي للمسرعات المؤسسية التي تم الإعلان عنها خلال ملتقى القيادة الأول، والذي يعكس التزام جميع القطاعات في شرطة أبوظبي بتحقيق المستهدفات خلال 100 يوم.

وقع الميثاق، معالي قائد عام شرطة أبوظبي، ومدير عام شرطة أبوظبي، ومدراء القطاعات في شرطة أبوظبي.

وحث معالي قائد عام شرطة أبوظبي، قطاعات الشرطة، على ضرورة الالتزام ببنود الميثاق لتحقيق أفضل النتائج للمسرعات المستهدفة، بما يحقق تطلعات مسيرة التحسين والتطوير التي تشهدها شرطة أبوظبي.

وعلى هامش الملتقى أقيم إفطار جماعي، كما جرى تنظيم جلسات عصف ذهني، تم خلالها طرح الآراء والحلول المبتكرة لرفع مستوى السعادة والإيجابية للعاملين والمتعاملين في شرطة أبوظبي.

يُذكر أن شرطة أبوظبي، أنشأت عام 2017، مركزاً لإسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية، ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الموارد البشرية؛ لتوفير البيئة الإيجابية والمحفزة للمنتسبين، وضمان استمرارية العمل في مجال السعادة الوظيفية، وإسعاد العاملين، ودعم تحقيق الأهداف والقيم المؤسسية.