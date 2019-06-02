الجروان: خسوف جزئي للقمر 19 يوليو المقبل

أحمد مرسي (الشارقة) توقع إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، يوم 19 يوليو المقبل خسوفا جزئيا للقمر، بنسبة تقارب 65%، وستكون ذروته الساعة 21:32 بالتوقيت العالمي.

وأضاف أن الخسوف الجزئي للقمر سيأتي لاحقاً لكسوف كلي للشمس يسبقه في يوم 2 يوليو المقبل، وستقع مراحل الكسوف الكلية والجزئية في دول أميركا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي وستكون ذروته الساعة 19:22 بالتوقيت العالمي وهذا لن تشهده الإمارات أو المنطقة العربية.

وقال الباحث في علوم الفضاء والفلك إن العام الجاري شهد وسيشهد خمس حالات بين الكسوف الشمسي، 3 مرات والخسوف القمري مرتين، وهي كسوف جزئي للشمس كان في 6 يناير، وفي يوم 21 يناير الماضي شهد العالم خسوفا كليا للقمر، وسيشهد كسوفا حلقيا للشمس، ستشاهد في الإمارات يوم 26 ديسمبر المقبل.

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