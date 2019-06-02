خليفة بن طحنون: قيادتنا لا تنسى من ضحوا بأرواحهم خدمة للوطن

العين (وام)

استضاف مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، ومكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في برنامج «تقهوى معانا»، في جلسته الثالثة بمجلس زاخر بمدينة العين.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن مجالس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت وما زالت منارة تعليمية وإرشادية استفاد منها أبناء الوطن وساهمت بشكل كبير في صقل مهاراته شخصياً وأثرت فيه بشكل مباشر خاصة، وأنها كانت تتناول موضوعات مهمة وحيوية تؤثر في حياة الناس اليومية وتساهم في تعزيز معارفهم ورفع مستوى إدراكهم.

وقال إنه استلهم الكثير من حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفصاحة رأي سموه وحنكته في إدارة الأمور، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شخصية ملهمة لمن يبحث عن الإنجاز والنجاح.

وأكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحفيز الشباب المواطنين في شتى المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، مما أسهم في رفع مستوى الوعي وتوسيع مخزونهم المعرفي، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود التي تبذلها مجالس الشباب ومجالس أبوظبي في دعم النسيج الاجتماعي في دولة الإمارات وتوفير منصات تواصل فعالة تحقق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى توجيهات والده سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين ومتابعته له ولإخوانه، حيث كان يشجعهم على التركيز على تحقيق الهدف بالطريقة المثلى وبالأسلوب الصحيح مما أسهم في تنمية مهاراته.

وتحدث الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن مهامه كمدير تنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وقال «كلما دخلت جناح الشرف في واحة الكرامة وقرأت أسماء شهداء الوطن الأبرار واستذكرت تضحياتهم وبطولاتهم أشعر أن علينا واجباً كبيراً لحماية المنجزات والقيم التي ضحى هؤلاء الأبطال من أجل حمايتها بالأرواح والدماء والغالي والنفيس».

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة لا تنسى من قدموا وضحوا بأرواحهم في خدمة الوطن، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع عن كثب احتياجاتهم. وتناولت الجلسة -التي شهدت تفاعلاً شبابياً واسعاً- عدداً من المواضيع التي تستحوذ على اهتمام الشباب من بينها الخدمة الوطنية حيث قال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إنها وسام فخر لكل الشباب الإماراتيين.