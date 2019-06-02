1767 مستفيداً من برامج «صحة» للإقلاع عن التدخين

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواصلة حرصها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، وإيلاء اهتمام خاص للراغبين في الإقلاع عن التدخين وذلك عبر 9 مراكز، وتمكنت منشآتها من مساعدة نحو 1767 من المواطنين والمقيمين في الإقلاع عن التدخين خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.

ويتميز البرنامج الذي تقدمه منشآت «صحة» بمعدل نجاح يزيد على ضعف المعدل العالمي في الإقلاع عن التدخين، حيث تبلغ النسبة العالمية 30%، فيما وصلت النسبة بين المترددين على عيادات الإقلاع عن التبغ في منشآت «صحة» ما بين 55 إلى 60%.وبالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر مايو، تكثف شركة «صحة»، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، جهودها للتوعية بمضار التدخين، وتقدم المساعدة للراغبين في الإقلاع عن التدخين على أيدي خبراء في عياداتها المتخصصة.

وقالت الدكتورة شرينة خميس المزروعي، مدير إدارة الأمراض غير السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي: «إن توفير بيئة نظيفة وخالية من التدخين بمختلف أشكاله من أهم الأسس التي تقوم عليها الجهود الرامية لتحقيق رؤيتنا: أبوظبي مجتمع معافى».

خطة توعية شاملة

وقال الدكتور فراس عبدالحميد أخصائي طب الأسرة والمشرف على عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز عود التوبة التشخيصي والفحص الشامل التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «إذا كنت مستعداً للإقلاع عن التدخين ما عليك إلا زيارة إحدى عيادات شركة (صحة) لمساعدتك على ذلك، من خلال العيادات المتخصصة المنتشرة في مختلف منشآت صحة في كل من أبوظبي والعين والظفرة». وأضاف: «تقدم (صحة) خطة توعية شاملة لأفراد المجتمع من منطلق المسؤولية المجتمعية، تتضمن تنظيم محاضرات توعوية عن مخاطر التدخين وتأثيره السلبي على الصحة في عدد من الجهات والمؤسسات والجامعات والمدارس للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع والمساهمة في تعزيز الصحة العامة لسكان إمارة أبوظبي». وأوضح الدكتور فراس عبدالحميد أن عيادات الإقلاع عن التدخين في منشآت «صحة» تقدم الدعم والمساعدة للمرضى الذين يدخنون السجائر أو المدواخ أو الشيشة ويفكرون في الإقلاع عن التدخين، وتوفر لهم خطة طبية، فضلاً عن المتابعة والدعم الضروريين للإقلاع عن التدخين نهائياً.وقدمت عيادة الإقلاع عن التدخين في مدينة الشيخ خليفة الطبية المساعدة لـنحو 321 شخصاً للإقلاع عن التدخين خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، من المواطنين والمقيمين، وتراوحت أعمارهم بين 15 و75 عاماً، كما باشرت عيادة الإقلاع عن التدخين في مستشفى المفرق تقديم المساعدة للمراجعين منذ نحو شهرين، في حين قدم مركز الظفرة لطب الأسرة في مستشفى مدينة زايد التابع لمستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة» المساعدة لـ93 شخصاً من الراغبين في الإقلاع عن التدخين خلال 2018 والربع الأول من العام الجاري، من الرجال والنساء، وتتراوح أعمارهم بين 17 إلى 78 عاماً من المواطنين والمقيمين بالدولة.وقدمت المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لصحة المساعدة لـ1353 شخصاً من الراغبين في الإقلاع عن التدخين في كل من مركز بني ياس، ومركز البطين، ومركز مدينة خليفة الطبي، ومركز المويجعي، ومركز عود التوبة خلال نفس الفترة.