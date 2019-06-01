"أمناء جامعة الفجيرة" يناقش ترقية معايير الدراسة

الفجيرة (وام) ناقش مجلس أمناء جامعة الفجيرة أهمية ترقية معايير الدراسة في الجامعة إلى مستويات عالمية، ووجّه بضرورة إعادة النظر في التخصصات المطروحة في الجامعة، ودراسة إمكانية إضافة تخصصات جديدة، خاصة في المجال الهندسي وتقنية المعلومات والإدارة، وفقاً لاحتياجات السوق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في مبنى الجامعة برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور عبدالرحيم محمد الأمين، مدير الجامعة بالإنابة. واطمأن المجلس على الموقف المالي الجيد للجامعة، ووجه بتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل بالجامعة. كما اطلع على قوائم الطلاب الخريجين للأعوام 2016/‏‏‏2017 و2017/‏‏‏2018 ومنحهم الدرجات العلمية على مستوى الماجستير والبكالوريوس. وأكد المجلس حرصه على توفير أفضل الفرص للطلاب والطالبات للتعلم وإكسابهم المهارات والمعارف والقيم الجامعية الراقية، من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الفجيرة، والتي تشتمل على دعم الدراسات العليا والبحث العلمي ورعاية الابتكار والتجديد والقيادة، من خلال مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

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