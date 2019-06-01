"إحصاء الشارقة" تنظم إفطاراً لمنتسبي رعاية المسنين

الشارقة(الاتحاد) نظمت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة إفطاراً جماعياً لمنتسبي دار رعاية المسنين في الشارقة والعاملين في الدائرة الذين شاركوا ضمن مبادرة «فلنسعدهم» (عمرة رمضان) التي نفذتها الدائرة للعام الثالث على التوالي، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتأتي المبادرة، في إطار مساعي الدائرة لإدخال البهجة والسرور والفرح في نفوس الآباء والأمهات المسنين والعاملين في الدائرة، انطلاقاً من القيم النبيلة التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي وتقديره لفئة كبار السن.

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