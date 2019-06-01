محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان يستعرضان المستجدات الإقليمية والدولية

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، جرى خلاله بحث العلاقات الوثيقة بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها، بجانب التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي شينزو آبي حرصهما المشترك على مواصلة دعم العلاقات بين البلدين للارتقاء بها إلى مجالات أشمل وأوسع بجانب العمل المشترك من أجل السلام والتنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، ونشر قيم التسامح والتعايش التي تعد منطلقاً أساسياً لبناء أسس السلام والتقدم والازدهار في العالم.

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