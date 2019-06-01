فرحة الانتهاء من الامتحانات بطريقة مبتكرة في سماش روم

انتهت الامتحانات وانتهت معها ساعات الدراسة الطويلة وأرق الليالي والتوتر والضغوطات ولا أجمل من طريقة للاحتفال بذلك من تحطيم وتمزيق كل ما يتعلق بتلك الذكريات الغير مرغوب فيها. تقدّم غرفة التحطيم ذا سماش روم باقة "اجلب صندوقك الخاص" لقاء 75 درهم إماراتي حيث يمكن العرض الزوّار من إحضار ما يريدونه من أدوات يرغبون بتحطيمها وتمزيقها وتكسيرها.

وتأتي هذه الباقة ذات السعر المعقول لتناسب جميع الطلاب حيث الجميع قد لاقى نصيبه من هذه الفترة الدراسية كما يذكر أنه سيتم إرسال جميع الأوراق الممزقة والمحطمة إلى إعادة التدوير أما بالنسبة للقطع والأجهزة الالكترونية التي يتم تحطيمها فيتم نقلها إلى حاويات النفايات الالكترونية ومن ثم إلى إعادة التدوير.

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توفّر سماش روم خيارات متعددة للزوار الجدد أو للمتكررين وذلك عن طريق باقات متنوعة للتحطيم تشمل كل منها أدوات مختلفة يمكن تحطيمها كالقطع الزجاجية أو الأجهزة الالكترونية الصغيرة منها والكبيرة كما لا يقتصر تنوّع تجربة التحطيم على الأدوات التي يتم تحطيمها فحسب بل تتنوّع باختلاف الأدوات المستخدمة للتحطيم سواء كانت مطرقة ثقيلة أو مضرب بيسبول أو فأس قوي أو حتى عصا معدنية طويلة.

تقع غرفة التحطيم ذا سماش روم على شارع 195 أم سقيم في منطقة القوز. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.thesmashroom.ae