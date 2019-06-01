إستطلاع دوبيزل يكشف حرص 70% من مستخدميه على الحفاظ على البيئة

كشفت دوبيزل، المنصة الأكبر والأكثر زيارة للإعلانات المبوّبة على الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ 70% من مستخدميها يعتبرون أنفسهم حريصين على الحفاظ على البيئة.

ففي استطلاع أجرته المنصة وشارك فيه أكثر من 1,369 مستخدماً في مايو 2019، ذكر 959 مشاركاً أنّهم يعتبرون أنفسهم من أصدقاء البيئة. وتقوم دوبيزل بمشاركة هذه النتائج بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الواقع في 5 يونيو من كلّ عام، بهدف تسليط الضوء على عادات المستهلكين المستدامة، والإجراءات التي يتخذونها للحد من البصمة الكربونية.

فعند سؤالهم عن هذه الإجراءات للحد من انبعاثات الكربون في العام الماضي، صرّح 42% أنّهم قاموا بإعادة تدوير وفرز النفايات الخاصة بهم، وقال 38% أنّهم أعادوا استخدام الأغراض القديمة أو قاموا بتصليحها.

وتضمنت الإجراءات الأخرى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه (36%)، والتحلي بوعي أكبر قبل الإقدام على شراء أي منتج (35%) والامتناع عن شراء المنتجات البلاستيكية والورقية ذات الاستخدام الواحد لصالح المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام (32%). وقد كشفت النتائج أيضًا أنّ 33% و32% باعوا واشتروا سلعًا مستعملة مما منحها عمر استخدام أطول.

عند سؤالهم عن الأشياء المستعملة التي قاموا بشرائها أو بيعها خلال العام الماضي، شكلت الإلكترونيات حصة الأسد (40%)، تلتها الأجهزة المنزلية ومعدات العناية بالحديقة (28%)، وأدوات الرياضة والأنشطة الخارجية (17%)، ومستلزمات الأطفال والرضع (14%) ومستلزمات الأزياء والجمال (11%).

Advertisements

وفي هذا السياق قالت سلمى عنبتاوي، رئيسة تجربة المستخدمين لدى دوبيزل: "يُشجع نموذج أعمال دوبيزل بطبيعته السلوكيات المستدامة من خلال توفير منصة مجتمعية لتداول السلع المستعملة. فمن خلال هذه العملية البسيطة المتمثلة ببيع وشراء المواد المملوكة مسبقاً، يساهم المستخدمون في تقليل الهدر وخفض بصمتهم الكربونية."

وفي حين اعتبر معظم المشاركون في الاستطلاع أنّهم من أصدقاء البيئة، صرّح 7% أنّهم ليسوا كذلك، وذكر ما يقرب من الربع (23%) أنّهم محايدون في هذا الصدد. لكن عند سؤالهم عما إذا كانوا سيتخذون تدابير إضافية العام المقبل لتصحيح الوضع، أجاب جميع المشاركين بالإيجاب.

وكان التدبير الأكثر شعبية هو إعادة التدوير وفرز النفايات، بحيث يهدف 44% من المشاركين إلى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال العام المقبل. تلاه رفض المنتجات البلاستيكية والورقية ذات الاستخدام الواحد (38%)، والتحلي بوعي أكبر قبل الإقدام على شراء أي منتج (37%). وشملت التدابير الأخرى إعادة استخدام السلع لأكثر من غرضها الأساسي (37%) وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه (35%). وإضافة إلى ذلك، صرّح 67% أنّهم سيساهمون في سوق السلع المستعملة من خلال بيع (36%) أو شراء (31%) السلع المستعملة.

تستقبل دوبيزل مليوني مستخدم شهريًا، وعليه تُعدّ منصة الإعلانات المبوبة الرائدة في دولة الإمارات التي تتيح شراء وبيع وإيجاد كل ما يخطر على البال، مما يُسهم في الحد من المخلفات وتعزيز الممارسات المستدامة بين سكان الدولة، وهو الأمر الذي يتماشى مع أجندة الأعمال الوطني القائمة على رؤية 2021 لخلق بيئة مستدامة والحفاظ عليها.