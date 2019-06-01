"مجموعة الإمارات تشارك في سباق "سقيا الأمل

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شاركت مجموعة الإمارات في سباق "سقيا الأمل"، وهو تحد إنساني مبتكر يهدف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصالها للمناطق التي تعاني شحا في موارد المياه الصالحة للشرب.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يشرفنا أن نشارك في هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعزز قيم التعاطف والتضامن والعطاء، علمأً بأن الهدف لا يتمثل في الفوز بالسباق، بل في العمل معاً لدعم هذه القضية الجديرة بالاهتمام، والتي تذكرنا بقيمة الماء، وأن المبادرات الصغيرة يمكنها أن تحدث فارقاً كبيراً في خدمة الإنسانية".

وبلغ إجمالي كمية المياه التي ضخها المشاركون من موظفي مجموعة الإمارات بواسطة المضخة الافتراضية التي استضافها المقر الرئيس للمجموعة بدبي أكثر من 12300 ليتراً خلال المدة المحددة لذلك.

وتشارك مؤسسات القطاعين العام والخاص من خلال موظفيها في هذا السباق الإنساني. ويتمثل التنافس في ضخ أكبر كمية من المياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل، على أن تقوم "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية التي تضخها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظا في العالم.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 844 مليون شخص حول العالم لا يحصلون على المياه النظيفة، أي بمعدل شخص واحد من بين كل 10 أشخاص على هذا الكوكب.