انغمسوا في تجربة السبا السحرية من فندق أنانتارا القرم الشرقي

مع الارتفاع المطرد في درجات الحرارة في العاصمة، فإن الصيف الحار يشكل الوقت المثالي للاستمتاع بتجربة دلال سحرية شاملة في فندق أنانتارا القرم الشرقي واختتامها مع تدليك مجاني. يمكن للضيوف الذين يزورون الفندق الشبيه بالجنة الدخول إلى عالم من السلام والهدوء، والاستمتاع بالمناظر الخلابة لبحيرة المانغروف الجذابة قبل الدخول في عملية استعادة حيوية أجسادهم وأرواحهم مع باقة الحمام الصيفية المهدئة في سبا أنانتارا الفاخر.

يجمع علاج الحمام بين العناصر التركية والمغربية التقليدية مع المكونات الطازجة المُنتقاة بعناية من مصادر إماراتية محلية. ويتمّ تكوين المنتج باستخدام حليب الإبل الغني بالمعادن الذي يتمّ الحصول عليه من الصحراء مباشرة، مُضافاً إليه أروع أنواع التمور من رأس الخيمة، القهوة العربية، الزعتر العطري و زيت الزعفران المعروف بقدرته على تعزيز الدورة الدموية. وقد تمّ اختيار هذه المكونات الطبيعية والعضوية على وجه التحديد لخصائصها المحفّزة للفيتامينات والمعادن التي تعود بالفائدة على الجلد والشعر والجسم.

وحرص سبا أنانتارا على تصميم تجربة الحمام الصيفي العلاجية بشكل مميز لتعزيز جوهر الحمام التقليدي الأصيل الذي يوفر تجربة غنية تنظف الجسم وتغذي العقل.

يمكن لرواد السبا الذين يختارون باقة الحمام الصيفية الاختيار بين جلسة تدليك مجانية لمدة 30 دقيقة مع حمام ملكي عثماني / حمام مغربي أو الاستمتاع بتدليك مجاني لمدة 60 دقيقة مع طقوس حمام تقليدية.

وبسعر 660 درهم شامل لجميع الرسوم لعرض الحمام الصيفي الذي يستمر حتى 30 سبتمبر، سيتمكن ضيوف سبا أنانتارا من الاستمتاع بالراحة، الاسترخاء مع ترميم وتجديد حيويتهم وشبابهم، والانطلاق بحرية على مدى أشهر الصيف.