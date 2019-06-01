الامارات | بالفيديو.. قطار الأقمار الصناعية "ستار لينك" في سماء أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قطار الأقمار الصناعية "ستار لينك" في سماء أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مركز الفلك الدولي من تصوير قطار الأقمار الصناعية "ستار لينك" أثناء مروره فوق العاصمة أبوظبي، وذلك فجر الجمعة 31 مايو، ويتكون القطار من 64 قطعة (قمرا صناعيا).

وتمكن المركز من تصوير العديد منها، وتراوح لمعانها ما بين القدر السادس والقدر الأول، ومرت القطع ما بين الساعة 03:50:06 فجرا إلى الساعة 04:31:16 بتوقيت الإمارات.

ويلاحظ أن القطع تباعدت عن بعضها البعض مقارنة بما كان عليه الوضع بعيد إطلاقها، ويلاحظ أيضا خفوت لمعان معظمها بسبب انتقالها إلى مدار أعلى.

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ويوضح الفيديو بعض هذه القطع كما تم التقاطها من قبل مركز الفلك الدولي، ويشار إلى أنه يوجد اهتمام عالمي من قبل خبراء رصد الأقمار الصناعية برصد المركز هذا.

ولمشاهدة الفيديو بشكل أوضح تأكد أن جودة الفيديو تعرض بأعلى قيمة ويجب مشاهدته من مكان مظلم، ويفضل مشاهدته من جهاز الحاسوب، مع ملاحظة أن جودة الفيديو الأصلي أعلى بكثير من جودة فيديو اليوتيوب.

شاهد الفيديو: