الزيودي: استضافة أبوظبي المكتب شبه الإقليمي للصحة الحيوانية يؤكد الدور الرائد للدولة

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إن اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة المكتب التمثيلي والمقر شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية يؤكد على الدور الرائد والمكانة البارزة التي تحتلها دولة الإمارات في جهود الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة وضمان استدامتها.
وأضاف أن الدولة حريصة على تكثيف جهودها وتعاونها مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالعمل لصالح الإنسانية بشكل عام وتعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واحدة من أهم هذه المنظمات لذا يتم التنسيق والتعاون معها بشكل دائم مشيراً إلى أن استضافة المكتب التمثيلي للمنظمة تمثل إضافة قوية لما تقدمه الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة من دعم التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي كما ستعزز هذه الاستضافة من قدرات المنظمة في تقديم خدماتها على مستوى المنطقة الخليجية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة توفر كامل الدعم لعمل المنظمات الدولية التي تستضيفها على أراضيها ومنها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تمكنت من إحداث نقلة عالمية في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة والنظيفة عالمياً عبر العمل من العاصمة الإماراتية أبوظبي وبالتأكيد سيتحقق الأمر ذاته للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية خلال الفترة المقبلة.
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