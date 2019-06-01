الدفاع المدني يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الفطر

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني جاهزية إداراتها الإقليمية ومراكزها ونقاطها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال الاحتفال بالعيد.

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وبهذه المناسبة رفع اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على الشعب الإماراتي وشعوب العالم الإسلامي .

وقال اللواء جاسم المرزوقي إن الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العيد تتمثل في توجيه كافة إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك القيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن جميع إدارات الدفاع المدني ومراكزها جاهزة ومستعدة لاستقبال العيد وفق برنامج عمل موحد يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع والحفاظ على سلامة الجميع وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الدفاع المدني في الدولة تعزيزاً لجهود الوقاية والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

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ودعا اللواء المرزوقي أفراد المجتمع إلى اتباع إجراءات السلامة والحماية في منازلهم من خلال تركيب كواشف الدخان عبر نظام "حصنتك" الذي أطلقته وزارة الداخلية مؤخراً بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك التأكد من فصل التيار الكهربائي والأجهزة الكهربائية في حال سفر الأسرة أو تركها للمنزل، والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة، والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن، لتجنب وقوع الحوادث بكافة أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.

وأكد على أن تحقيق أهداف القيادة العامة للدفاع المدني الاستراتيجية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في قيام الدفاع المدني بمهامه على الوجه الأكمل.



وحذر قائد عام الدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال الاحتفال بالعيد، مشيراً إلى أن اللهو بالألعاب النارية ينتج عنه اشتعال الحرائق، كما تتسبب في أضرار بليغة على مستخدميها، تصل إلى بتر الأصابع وتهتك أنسجة العين وحروق بالجسم وحدوث تشوهات، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها.

وناشد قائد عام الدفاع المدني أفراد المجتمع بالتعاون مع الدفاع المدني، والإبلاغ الفوري عن الحوادث، وتسهيل وإفساح الطريق أمام مركبات وفرق الإطفاء والإنقاذ، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث أو الوقوف أمام فوهات الحريق، والتأكد من صلاحية وعمل طفايات الحريق في المنازل، وعدم ترك الأطفال دون مراقبة، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني في جميع المراكز بالدولة على استعداد تام للتعامل مع أي بلاغ يرد إليها على مدار الساعة على أرقام الطوارئ 999 أو997.