كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يحصل سكان الإمارات على استشارة مالية؟

قال 37% فقط من الوافدين الذين يعيشون في الإمارات والخليج أنهم يسعون ويتلقون المشورة المالية خلال أول عامين من إقامتهم في المنطقة.

وأجرت شركة Hoxton Capital Management للاستشارات المالية المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، دراسة استقصائية شملت 1166 مغتربًا أظهرت أن عدد المغتربين الذين يتلقون المشورة يختلف باختلاف المدة التي يقيمون فيها في الخارج.

ويبدو أن أولئك الذين يعيشون في الخارج لأكثر من عامين يبدؤون بالتفكير عن كثب في تخطيطهم المالي وفقًا لذلك.

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ووجد بحث Hoxton أن 74 في المئة من الوافدين الذين يعيشون في الخارج لأكثر من عامين، ناقشوا في شكل من الأشكال شؤونهم المالية مع شخص مهني، وما يقرب من نصفهم كانوا غير راضين عن المستشار أو نوعية المشورة المقدمة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال كريس بول، شريك إدارة هوكستون “هناك فرق واضح بين أولئك الذين يتلقون المشورة وأولئك الذين لا يتلقون ذلك. يحصل الأشخاص الذين يتلقون المشورة في المتوسط ​​على عائد متزايد قدره 2 في المائة سنويا على محفظتهم مقارنة بأولئك الذين لا يتلقون مثل هذه المشورة”.

وأضاف: “إذا كان المستثمر أ الذي يستثمر في حساباته الخاصة يحصل على أرباح 3 في المئة في السنة، والمستثمر ب الذي لديه مستشار جيد سيجني 5 في المئة من الأرباح. قد لا يبدو هذا فرقًا كبيرًا، لكن عندما يتضاعف مع مرور الوقت”.