كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل سيؤثر حظر هواوي على المستهلكين في الإمارات؟

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات أن على جميع الشركات المصنعة لمعدات الاتصالات حماية “حقوق المستهلكين” وتقديم جميع الخدمات المطلوبة للحفاظ على استقرار صناعة الاتصالات في الإمارات.

وفي أعقاب آخر التطورات العالمية المتعلقة بشركة Huawei الصينية، عقدت هيئة تنظيم الاتصالات عدة جولات من الاجتماعات مع مسؤوليها للتأكد من أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على سوق الإمارات ولتقييم حالة أجهزة الشركة وخدماتها.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان لها “أكدت شركة Huawei أن جميع منتجاتها التي يتم بيعها في السوق المحلية، بما في ذلك مخزونها في المستودعات، لن تتأثر بالتطورات الأخيرة”. وأوضحت Huawei على توفر التطبيقات وتحديثات الأمان الخاصة بها على Google Play دون أي مشاكل.

وأكدت شركة Huawei التزامها التام بالامتثال لميثاق علاقات العملاء وتقديم جميع خدمات منتجاتها المباعة في دولة الإمارات، حسبما ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات.

وفي 17 مايو، وضعت واشنطن شركة Huawei على قائمة سوداء للتجارة، تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع أكبر شركة تكنولوجية في الصين. ومع عدم وجود بديل، امتثلت شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل Google – المالك لنظام التشغيل أندرويد.

لكن في الأسبوع التالي، تراجع البيت الأبيض عن الحظر الفوري لشركة Huawei، حيث منح الشركة فترة لمدة ثلاثة أشهر بعدما تهاوت أسهم التكنولوجيا الأمريكية. وتتهم إدارة ترامب شركة Huawei بمساعدة بكين في التجسس، وهو ما تنفيه الشركة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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ومن المتوقع استخدام المعدات المصنوعة من Huawei على نطاق واسع عندما يتم تشغيل شبكة لاسلكية من الجيل الخامس – 5G – عبر الإنترنت، حيث تعمل على تشغيل كل شيء من السيارات ذاتية القيادة إلى إنترنت الأشياء.

وأعلنت “اتصالات”، أكبر شركة اتصالات في الإمارات، عن شراكة إستراتيجية مع “هواوي” لنشر شبكة الجيل الخامس المتكاملة في البلاد هذا العام. وتقوم شركة الاتصالات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ببناء أكثر من 1000 برج 5G في الإمارات، مما يوفر البنية التحتية والشبكة لدعم جميع أجهزة 5G التي أطلقتها شركات تصنيع الأجهزة المحمولة العالمية مثل ZTE و Huawei و Ericsson و Nokia و Samsung.

وتعد طيران الإمارات واحدة من أكبر الأسواق لشركة Huawei، حيث تقوم سلسلة P20 و P30 الأخيرة بأعمال تجارية سريعة في المنطقة، وفقًا لمسؤولي الشركة. ومع ذلك، نظرًا لعدم معرفة مصير نظام تشغيل Android في Google على أجهزة Huawei، فقد تفقد الشركة سوقًا ضخمًا في الإمارات.

وكخطط للطوارئ، أكدت Huawei أنها طورت نظام تشغيل حصري لأجهزتها في أعقاب الاحتكاك المستمر مع حكومة الولايات المتحدة. وتمتلك الشركة أيضًا متجرًا خاصًا بها لتنزيل التطبيقات في الصين والتي يمكن طرحها في جميع أنحاء العالم.