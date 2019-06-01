الإمارات تطلق مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد في حضرموت

اطلقت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة فى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية امس بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها دولة الامارات لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها .
وقام فريق الهيئة بتوزيع ألف كسوة بالإضافة إلى قسائم مشتريات في عدة مراكز تجارية بمحافظة حضرموت استهدفت أسر الشهداء والايتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر الأشد فقراً حيث اقتنوا ما يناسبهم لأطفالهم، عن طريق اعطائهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة، حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.
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وفى المناطق الريفية بمحافظة حضرموت توجه فريق ميداني من الهيئة مستهدفاً الأسر التي لا تسطيع التوجه الى نقاط التوزيع واعطائهم كسوة العيد وهم في منازلهم.
واكد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد للأطفال الأيتام واسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود والأسر الفقيرة، لتخفيف العبء الاقتصادي وادخال البسمة والفرحة الى قلوبهم، لافتا إلى ان هذا المشروع يأتي بدعم من دولة الإمارات ، عبر "هيئة الهلال الأحمر" لمواساة الأطفال واسرهم لما سببته الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي ومعيشي.
من جانبهم أعرب المستفيدون عن امتنانهم لدولة الامارات على وقوفها الدائم معهم ورفع المعاناة عنهم، متقدمين بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة التي وضعتهم نصب اعينها وفي مقدمة أولوياتها وبادرت برسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة في توزيع كسوة العيد.
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