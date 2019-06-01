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الامارات | وفاة طفل في حريق منزل بأبوظبي‎

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ابوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي بوفاة طفل عمره 8 أشهر وإصابة 3 أشخاص صنفت بالبسيطة نتيجة استنشاقهم لدخان حريق شب في منزلهم في منطقة بني ياس شرق  13  بابوظبي.

وأوضحت أن  التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، ودعت إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة.

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وطالبت  بعدم  التجمهر  في أماكن الحوادث والحرائق حيث يشكل خطورة على حياتهم ويعد  سلوكاً غير حضاري قد يعيق جهود فرق الاطفاء والإنقاذ ، ويشغلهم  عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً  بشأن الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والإنقاذ من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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