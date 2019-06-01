طحنون بن محمد يزور زايد عبدالعزيز الشامسي

العين (وام) زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، زايد عبدالعزيز الشامسي، وذلك في منزل الأسرة في منطقة زاخر بمدينة العين.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم. رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

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