شمسة بنت زايد تتبرع بمليوني درهم لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا

العين (وام) تبرعت سمو الشيخة شمسة بنت زايد آل نهيان، حرم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمبلغ مليوني درهم لمصلحة حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي انطلقت مؤخراً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للاجئي الروهينجا لتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم الإنسانية.

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