دبي (وام) بحث مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات آفاق تطوير الخدمات الخاصة بتصاريح الإعلانات التجارية ومجال الخدمات الاستثمارية. حضر الاجتماع محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس المجلس، وأحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي إسعاد المتعاملين، نائب رئيس المجلس، و37 ممثلاً عن القطاعات الخارجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث تطوير خدمات تصاريح إعلانات المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.