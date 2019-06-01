شرطة الشارقة تطلق "سهل" بـ"صحارى التجاري"

الشارقة(الاتحاد) دشن مركز خدمات المرور والدوريات بشرطة الشارقة، جهاز «سهل» بمركز صحارى التجاري، وذلك كأول مركز تجاري بإمارة الشارقة يتم فيه تدشين العمل بجهاز «سهل»، والذي يقدم إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمتعاملين، وتبسيط عملية إنجاز معاملاتهم المرورية في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح العقيد الدكتور علي بالزود، نائب المدير العام للعمليات المركزية ومدير مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة، أن الهدف من تدشين العمل بجهاز «سهل» بمركز صحارى هو تقديم خدمة متميزة لرواد المراكز التجارية، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لإنجاز معاملاتهم المرورية بكل سهولة ويسر، حيث يوفر الجهاز الوقت والجهد، وينجز معاملات المتعاملين في وقت قياسي لا يتعدى الدقيقتين. ويقدم الجهاز مجموعة من الخدمات الأساسية لمالكي المركبات، مثل دفع المخالفات المرورية وتجديد جميع ملكيات المركبات الصادرة عن إدارات المرور بالدولة، وتجديد الأرقام المحجوزة، ويتم إنجاز تلك المعاملات كافة عن طريق استخدام بطاقة الهوية الوطنية، والبطاقة الائتمانية.

وتأتي انطلاقة الخدمة الجديدة من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة للمتعاملين.

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