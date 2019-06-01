جنيف لحقوق الإنسان: مبادرات محمد بن راشد تجسد ريادة الإمارات

دبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي،

إن مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تعزز المكانة الريادية الدولية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات في الأعمال الإنسانية التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،

وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وباتت منهاج عمل في كل المجالات التنموية والاجتماعية، وعلى مستوى أداء الكوادر الوظيفية المتنوعة.

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