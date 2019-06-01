"فطورنا وياكم" بـ"مدني عجمان"

عجمان (وام) نظمت جمعية الإمارات للإبداع بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان مبادرة «فطورنا وياكم ».

حضر فعاليات المبادرة الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الجمعية، والعميد محمد علي محمد السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني، وعدد من الضباط والمناوبين ومنتسبي الجمعية.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «إن اختيار الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان لتنظيم المبادرة لهذا العام يأتي تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وهي مناسبة للتذكير بمناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ سيرته والاحتفاء بإنسانيته.

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