39 نزيلاً يتنافسون في المسابقات الرمضانية بـ"إصلاحية رأس الخيمة"

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) تنافس 39 نزيلاً ونزيلة في المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ضمن المسابقات الرمضانية المنفذة خلال الشهر الفضيل.

وقال العميد يعقوب يوسف أبو ليلة، مدير المؤسسة: أطلقنا خلال شهر رمضان الفضيل عدداً من البرامج والمسابقات الرمضانية المتعلقة بروحانية شهر رمضان الموجهة إلى النزلاء والنزيلات في المؤسسة، وذلك لدعوتهم المشاركة الفعالة معها لحصد المراكز الأولى المتقدمة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من هدف تنظيمها، وهي التعديل السوي للسلوك وقضاء الوقت الممتع الذي يعود لهم بالفائدة».

وذكر أن المؤسسة أطلقت خلال الشهر الفضيل، ممثلة في قسم الإصلاح والتأهيل، البطولة الرمضانية، تضمنت مسابقات رياضية وألعاباً فردية وجماعية للنزلاء وكذلك للموظفين والموظفات، وذلك لنشر ثقافة الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية خلال رمضان وبث روح التنافس.

وأشار إلى أن المؤسسة نظمت إلى جانب ذلك مسابقات دينية تمثلت في أجمل حديث وأجمل ترتيل وأفضل مؤذن، والتي جاءت بمشاركة 39 نزيلاً بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم.

وأكد أهمية تلك البرامج في تأهيل وإصلاح سلوك النزلاء خلال فترة محكوميتهم، إلى جانب اعتماد البرامج التي تنهض بهم وتحقق الاستفادة القصوى من فترة وجودهم داخل المؤسسة بما يعود لهم ولمجتمعهم بالنفع والفائدة.

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