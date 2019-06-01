"مفاهيم مسرعات المستقبل" في ورشة بدبي

دبي (الاتحاد) نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ورشة عمل تثقيفية بعنوان «مفاهيم مسرعات المستقبل»، في مقر قيادة شرطة دبي.

وأكد سعيد المعصم الفلاسي، المدير التنفيذي لمنصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل،

أن معظم المشكلات التي تواجه الجهات الحكومية يمكن حلها بكل سهولة ويسر في حال اللجوء لصغار الموظفين واستشارتهم في شتى الموضوعات.

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