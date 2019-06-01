طحنون بن محمد يتبرع بـ 5 ملايين درهم لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا

العين (وام) تبرع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمبلغ 5 ملايين درهم لمصلحة حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي انطلقت مؤخراً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية.

وكانت الحملة قد انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتهدف هذه الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للاجئي الروهينجا لتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم الإنسانية. ويأتي تبرع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في إطار المساهمة في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يواجهها أطفال ونساء الروهينجا، ومساعدتهم في مواجهة التحديات التي يعانون منها.

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