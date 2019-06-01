نيروبي (وام) شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الأولى لجمعية «موئل» الأمم المتحدة التي اختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي، واستمرت أربعة أيام، تحت شعار «الابتكار في تحسين جودة الحياة في المجتمعات والمدن».

وأشاد المهندس يوسف عبد الرحمن النعيمي، المنسق الدولي في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في مستهل كلمة الدولة أمام الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة، بجهود المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إنشاء جمعية موئل الأمم المتحدة وانعقاد اجتماعها الأول بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي من شأنها توحيد مساعي الجهات الحكومية وغير الحكومية تحت مظلة موئل الأمم المتحدة في التعامل مع التحديات والفرص الحضرية الناشئة على مستوى العالم.

ولفت إلى جهود الدولة في أهداف التنمية المستدامة 2030 في جميع البرامج والخطط الحكومية، مشيراً إلى أن إدراج جميع أهداف التنمية المستدامة في خطط عمل الحكومة ساهم في قفزة نوعية في ترتيب دولة الإمارات ضمن التقرير السنوي لمؤشر أهداف التنمية المستدامة.

ووجهت الإمارات دعوة لرئيس الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة وللوزراء ورؤساء الوفود للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية الذي تستضيفه في أكتوبر المقبل والمنتدى العالمي الحضري العام المقبل 2020.

وضم وفد الدولة المشارك خالد خليفة عبد الله راشد المعلا سفير الدولة لدى جمهورية كينيا، ومحمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي للاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات بإمارة أبوظبي، ووليد حارب المستشار في وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس يوسف النعيمي من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وحمدة الشامسي من دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشارك في الدورة الأولى لـ"موئل" في نيروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.