أجواء صحوة اليوم

أبوظبي (وام)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية ظهراً، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية نهاراً، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.
وقال المركز: «إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 18- 28 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09، والثاني عند 00:04، والجزر الأول عند الساعة 17:30، والجزر الثاني عند الساعة 06:56، أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:52، والمد الثاني عند الساعة 19:54، والجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني 02:43.
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