الامارات | أسر أجنبية تشارك المسلمين الإفطار الجماعي تجسيداً للتسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن أسر أجنبية تشارك المسلمين الإفطار الجماعي تجسيداً للتسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت «الإمارات اليوم» مشاركة أسر مقيمة غير مسلمة المسلمين إفطارهم خلال شهر رمضان، تعبيراً عن روح التسامح، التي تسود بين جميع المقيمين على أرض الدولة.

وحرصت عائلة فرنسية على مشاركة مئات المقيمين الإفطار الجماعي الذي تنظمه إحدى الجمعيات بمنطقة السطوة في دبي، مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي للتعبير عن مدى التلاحم المعنوي مع المسلمين المقيمين على أرض الدولة.

وأشارت إلى أن مشهد مئات الأشخاص المجتمعين معاً للإفطار في وقت واحد يبعث على الإعجاب، خصوصاً ما يكتنفه من رحمة ومودة.

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وبدت السعادة على عائلة أميركية شاركت مقيمين إفطارهم الجماعي بالسطوة، الذي تنظمه إحدى الجمعيات، وحرصت على التقاط صور للمشهد، الذي كان يعبر عن التكافل المجتمعي.

كما حرصت عائلة آسيوية غير مسلمة على مشاركة المسلمين إفطارهم، لافتة إلى أن هذه المشاركة تعد شيئاً رمزياً لتكريس المعاملة الحسنة بين المقيمين.

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب أطلقت مبادرة بعنوان «إفطار القيم الإماراتية»، وقد عززت من روح التسامح بين المقيمين بإتاحة الفرصة للمواطنين لاستضافة مقيمين من مختلف الجنسيات على الإفطار في بيوتهم.