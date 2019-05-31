"الصحة العالمية" تشيد بمنحة الإمارات والسعودية لوقف الكوليرا في اليمن

أعربت "منظمة الصحة العالمية" عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على المنحة التي قدماها بقيمة 20 مليون دولار لدعم الجهود المستمرة لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.

وقال ألطاف موساني ممثل المنظمة في اليمن، إن "من شأن هذا الدعم أن يوقف انتقال الكوليرا في المجتمعات الأكثر تضرراً، وبناء القدرات على اكتشاف تفشي المرض في المستقبل، والاستجابة له بسرعة".

وكانت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أعلنتا في 9 أبريل الماضي عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 200 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني الشقيق، في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات الغذاء والتغذية والصحة، ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة.

وشملت تلك المساعدات 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة "اليونيسيف"، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا، وتأمين المحاليل الوريدية بالتعاون مع "منظمة الصحة العالمية".

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وقالت المنظمة الدولية إن مبلغ الـ 20 مليون دولار الذي تم استلامه سيضمن زيادة أنشطة الاستجابة الأساسية في 147 منطقة شديدة الخطورة، بما في ذلك زيادة عدد مراكز علاج الإسهال، وإجراء حملات للتطعيم ضد الكوليرا عن طريق الفم، ونشر المياه وأنشطة الصرف الصحي والنظافة في مجال الرعاية الصحية، وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تسعى إلى الصحة والحماية.

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وأضافت المنظمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قدمتا تمويلاً بقيمة 145.6 مليون دولار أميركي منذ عام 2018، وبفضل هذا الدعم حصلت مليونا امرأة في الربع الأول من عام 2019 على خدمات الصحة الإنجابية الطارئة، و25 منشأة للرعاية الصحية الأولية أعيد فتحها في المناطق النائية المأهولة بالسكان من قبل النازحين داخلياً، وتوفير الرعاية الصحية لحوالى 50 ألف شخص، بالإضافة إلى ذلك تم تطعيم 18 مليون شخص ضد الكوليرا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال والحصبة الألمانية في 2018 و‏‏2019.