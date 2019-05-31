طحنون بن محمد يتبرع بـ5 ملايين درهم لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا

تبرع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا، التي انطلقت مؤخراً بتوجيهات القيادة الرشيدة ومشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية.

وكانت الحملة قد انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتهدف هذه الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للاجئي الروهينغا لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الإنسانية.

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ويأتي تبرع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في إطار المساهمة في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يواجهها أطفال ونساء الروهينغا ومساعدتهم في مواجهة التحديات التي يعانون منها.

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وفي سياق متصل، تبرعت سمو الشيخة شمسة بنت زايد آل نهيان حرم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بمبلغ 2 مليون درهم لصالح حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا.