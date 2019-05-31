"الهلال الأحمر" يعزز جهوده الإنسانية للحد من معاناة اللاجئين في بنجلادش

عززت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتية" جهودها الإنسانية للحد من معاناة اللاجئين في بنجلادش، في إطار فعاليات حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا التي تتواصل على مستوى الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

وقام وفد الهيئة الموجود حالياً على الساحة البنجالية، بتوزيع الاحتياجات الإنسانية على آلاف اللاجئين في مخيمات اللاجئين الروهينغا المنتشرة في بنجلادش، تضمنت الغذاء والكساء ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى المكملات الغذائية للأطفال والاحتياجات الصحية للنساء.

وكان وفد الهلال الأحمر الذي يضم كوادر نسائية وصل مؤخراً إلى بنجلادش لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية والإشراف على إيصال مساعدات الإمارات للاجئين في مناطق تواجدهم وداخل مخيماتهم، التي تفتقر للكثير من الأساسيات التي يحتاجها اللاجئون خلال مسيرتهم المضنية مع تداعيات اللجوء القاسية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن "هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات وأشكال الدعم والمساعدة كافة اللاجئين في ظروفهم الراهنة، وذلك بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي يولي قضية الروهينغا اهتماماً كبيراً، ويحرص على الحد من تداعياتها الإنسانية من خلال تعزيز دور الإمارات الإنساني والتنموي لصالح اللاجئين".

وقال الفلاحي إن "اهتمام الإمارات بقضية الروهينغا تجلى بوضوح في إقامة تحالف إنساني إماراتي يضم حوالى 20 مؤسسة ومنظمة إنسانية على رأسها هيئة الهلال الأحمر، تعمل جميعها الآن لمساندة اللاجئين والوقوف إلى جانبهم وإحداث نقلة كبيرة في الجهود الإنسانية والتنموية الموجهة إليهم، ولفت الانتباه لمأساتهم الإنسانية، وحشد دعم وتأييد المجتمع الدولي لهم ومناصرتهم".

Advertisements

وأشار إلى أن وفداً مشتركاً من المنظمات الإنسانية الإماراتية سيتوجه بعد عيد الفطر المبارك، إلى بنجلادش لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للاجئين، ودراسة المشاريع التي تفي بمتطلباتهم التنموية وتنفيذها على وجه السرعة.

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن قضية الروهينغا تعدّ من القضايا الإنسانية الصامتة والمنسية في ظل الأحداث الأخرى التي تجتاح العالم، لذلك جاء تحرك الإمارات لتدارك تداعيات الأزمة الإنسانية، والمساهمة في إيجاد الحلول التي تحد من تفاقمها، مشيراً في هذا الصدد إلى الحملة الكبرى التي انتظمت الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الأطفال والنساء الروهينغا وتوفير رعاية أكبر لهم.

اقرأ أيضاً: 50 مليون درهم حصاد حملة دعم «الروهينغا»

وقال إن إيرادات الحملة بلغت حتى الآن 55 مليون درهم، ولاتزال الحملة مستمرة لحشد المزيد من الدعم والمساندة لصالح اللاجئين وتحسين أوضاعهم الإنسانية.