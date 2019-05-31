"المنظمة العالمية لصحة الحيوان" تختار أبوظبي لاستضافة مكتبها شبه الإقليمي

أعلنت "المنظمة العالمية لصحة الحيوان" على هامش اجتماعات الدورة الـ 87 لجمعيتها العمومية التي اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، اختيار عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، لاستضافة المكتب شبه الإقليمي للمنظمة، بالتعاون مع "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، ما يساهم في تطوير التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء في المنطقة، والمتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وبما يدعم جهود المنظمة في تعزيز صحة الحيوان في جميع أنحاء العالم، من خلال ضمان السيطرة على الأمراض الحيوانية العالمية، ووضع معايير دولية لتسهيل التجارة الآمنة للثروة الحيوانية.

وحضر الاجتماع سعادة الدكتورة مونيك إيلوا المدير العام للمنظمة، وسعادة الدكتور مارك تشيب رئيس الجمعية العمومية للمنظمة، وأصحاب المعالي وزراء الزراعة للدول الأعضاء البالغ عددها 182 دولة، إلى جانب الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت سعادة الدكتورة مونيك إيلوا، إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالعاصمة أبوظبي لإنشاء المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، جاء إيماناً منّا بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي في مجال دعم التشغيل الفعّال للمكتب شبه الإقليمي للمنظمة، وفي ظل زيادة مشاركة بلدان المنطقة شبه الإقليمية والخليج العربي في قضايا صحة الحيوان، بما في ذلك تلك المتعلقة بنهج "الصحة الواحدة".

وأكدت سعادتها، أن مكتب أبوظبي سيمنح المنظمة فرصة التنسيق الأمثل لعملية تنفيذ المعايير الدولية للمنظمة، بما يضمن تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في السيطرة على الأمراض الحيوانية ومكافحتها خاصة الأمراض العابرة للحدود، من خلال دعمها لعميات القضاء السريع على الأمراض الرئيسية ضمن آلية المنظمة "مسار المكافحة التدريجي"، ورفع مستوى المختبرات الوطنية في دول المنطقة، ودعم إنشاء معامل مرجعية إقليمية، وتوثيق العمل مع اللجان الإقليمية نظراً لمكانة دولة الإمارات المتقدمة على جميع الأصعدة.

من جانبه أعرب الدكتور الشيخ ماجد القاسمي عن تقديره للمنظمة العالمية لصحة الحيوان لاختيار العاصمة أبوظبي مقراً لمكتبها شبه الإقليمي، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الجهود الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن، في الحفاظ على صحة الحيوان وترسيخ منظومة الأمن الحيوي في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز الكبير جاء نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحرص بشكل دائم على دعم الجهود الدولية في مختلف القضايا التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.

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وأضاف أن "الجهات الحكومية المعنية في الإمارات وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة تضع سلامة الغذاء واستدامته وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على سلامتها وصحتها العامة، والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة المجتمع بشكل عام، على رأس أولوياتها واستراتيجياتها، وتعمل بشكل دائم على إطلاق المبادرات والمشاريع التي تدعم تحقيق هذه الأهداف المهمة"، مثمناً "الدور الهام الذي لعبته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في توطيد مفهوم الصحة الحيوانية والترويج لأفضل الممارسات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة في الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان"

وأشاد القاسمي بالدور الفعال لـ "المنظمة العالمية لصحة الحيوان" في تتبع الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها، والارتقاء بجهود الهيئات والمختبرات البيطرية الوطنية في الدول الأعضاء، لرفع كفاءة قدراتها الخدمية وتعزيز تطبيقها لمعايير ومتطلبات الأمن الحيوي، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والقضاء عليها، مؤكداً أهمية الدعم المتواصل الذي تقدمه المنظمة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في التعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة الحيوانية والعامة.

من جهته أكد الدكتور غازي يحيى مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط، أن هذا الإنجاز ثمرة التعاون الوثيق بين المكتب الإقليمي للمنظمة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والذي استمر لنحو عامين، من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع الإقليمي في مجال الصحة العامة وصحة الحيوان، والمساهمة الفاعلة بتوطيد مفهوم الصحة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والترويج لأفضل الممارسات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة في الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، من خلال التصدي للأمراض المشتركة والحد من تأثيراتها البيئية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاحتفال بتدشين المكتب شبه الإقليمي سيتم خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في أبوظبي في نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان تمتلك خمسة مكاتب إقليمية وسبعة مكاتب شبه إقليمية حول العالم.