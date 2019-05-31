شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يخت في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق شب في يخت بمنطقة اللية، دون وقوع إصابات بشرية.
وتفصيلا، أفادت إدارة الدفاع المدني بأن بلاغا ورد لغرفة العمليات الساعة 7:32 بوجود حريق في يخت بمنطقة اللية وجاري التعامل معه من قبل مركز الإدارة وسمنان ولم يتم تسجيل أي إصابات
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حريق يخت في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.