الامارات | حريق يخت في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يخت في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق شب في يخت بمنطقة اللية، دون وقوع إصابات بشرية.

وتفصيلا، أفادت إدارة الدفاع المدني بأن بلاغا ورد لغرفة العمليات الساعة 7:32 بوجود حريق في يخت بمنطقة اللية وجاري التعامل معه من قبل مركز الإدارة وسمنان ولم يتم تسجيل أي إصابات