شرطة عجمان تناقش تطوير خدمات إسعاد المتعاملين

عجمان (الاتحاد) ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة، والعميد مبارك خلفان مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بقاعة التميز بمبنى معهد التدريب بالقيادة العامة.

وناقش الاجتماع أبرز الاقتراحات لتطوير خدمات إسعاد المتعاملين في مراكز الخدمة التابعة للقيادة، والاطلاع على المراحل التي وصلت لها مشاركات الموظفين في جائزة سمو وزير الداخلية مرحلة القائد العام.

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