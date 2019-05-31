الامارات | بالفيديو .. مواقف جديدة خاضعة للرسوم في الشارقة تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. مواقف جديدة خاضعة للرسوم في الشارقة تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكدت بلدية الشارقة حرصها على توفير المواقف العامة في جميع مناطق الإمارة وفق أرقى المواصفات والمعايير، مشيرة إلى أن عدد المواقف العامة الخاضعة للرسوم في الإمارة والتي يستخدمها الجمهور وصل إلى ما يزيد عن 33800 موقف نظامي مقسمة على 32 منطقة.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة علي أحمد أبو غازيين ل "الإمارات اليوم" أنه جاري إخضاع أكثر من 4500 موقف جديد في منطقة النهدة بالشارقة بالإضافة إلى 33800 موقف، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لتقديم الخدمات الخاصة بالمواقف للجمهور بشكل بسيط وسهل في جميع الأوقات حتى يستفيدوا منها خلال الذهاب إلى وجهاتهم.

وأشار إلى أن خدمات المواقف في الشارقة أصبحت متعددة، إذ لدى الشخص الذي يريد حجز موقف عدة خيارات، منها أخذ تذكرة من خلال جهاز المواقف، لافتاً إلى تطوير هذه الأجهزة، إذ أنها باتت لا تعطي المتعامل تذكرة وأصبت إلكترونية، وذلك حفاظاً على البيئة وغيرها، وتجنباً لفقد الشخص التذكرة وتعرضه للمخالفة الخيار الثاني، مشيراً إلى أن البلدية وإدارة المواقف وفرت للجمهور خدمات عديدة منها حجز المركبة لأكثر من ساعة عبر الرسائل النصية.

وبين بأنه جاري تهيئة بعض الأراضي الفضاء والمواقف الرملية الحالية إلى مواقف نظامية واستثمارية، لافتاً إلى أن أجهزة المواقف وصلت إلى 1060 جهاز دفع آلي لاستيفاء رسوم المواقف، مع توفير لوحات إرشادية توضح أن المواقف خاضعة للرسوم ومواعيد العمل.